Alla ricerca di Angelo: scomparso da Alessandria potrebbe essere a Genova: "Ci abitò per anni" - Genova 24

Genova. Scattano anche a Genova le ricerche di Angelo, 79enne piemontese scomparso lo scorso 11 settembre dalla sua casa di Carrosio, in provincia di Alessandria: in passato abitò per diversi anni a Nervi, rimanendo legato profondamente alla nostra città.

L’appello dei familiari viaggia sui social, ed è stato “allargato” anche al Bresciano dove abitava la madre morta però anni fa. Pierangelo Casarini, per tutti Angelo, avrebbe problemi di memoria: uscito di casa a piedi per fare una passeggiata vicino a una zona boschiva e non è più tornato a casa. Le ricerche sono partite subito, ma – nonostante l’impiego di cani, elicotteri e droni – non hanno trovato segni del suo passaggio. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” è già stata allertata

“Lo zio – sottolinea il nipote nel suo appello ripreso da Bnews.it – potrebbe essere ovunque, più o meno cosciente, disorientato, senza saper domandare aiuto ma avendo questa ipotesi sto informando i gruppi social delle zone comprese tra questi punti geografici”. Chi avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine, in particolare la stazione di Voltaggio al numero: 010.9601216, oppure il figlio al numero 333.7454714