Aggressione Cgil romana, Lista Crivello: "Bucci assente a Cornigliano per esprimere solidarietà" - Genova 24

Genova. “Marco Bucci si è sempre definito il sindaco di tutti ma ieri non era con centinaia e centinaia di cittadini, a Cornigliano ad esprimere la sua solidarietà e quella della Giunta Comunale alla CGIL” – afferma in una nota diffusa il Gruppo Consiliare Lista Crivello.

E continua: “Le istituzioni erano rappresentate da esponenti delle minoranze del Consiglio Regionale, Comunale e dei Municipi. Non vorremmo che qualcuno sottovalutasse un attacco diretto al mondo del lavoro, alle sue rappresentanze e quindi all’intero tessuto democratico del nostro Paese. L’amministrazione comunale di centrodestra, in questi anni, ci ha abituato ad una notevole produzione di comunicati stampa ma in questa grave circostanza non ci pare di aver letto nulla, e se così fosse, si tratterebbe di un grave errore”.

Poi incalza: “Le istituzioni infatti devono reagire con la massima determinazione, condannare e contrastare con forza ogni forma di violenza e di rigurgito fascista ed è ancora più fondamentale una loro reazione dopo aver appreso le dichiarazioni di Forza Nuova: “La rivolta non si ferma” una dichiarazione più che inquietante”.

Infine conclude: “Come minoranza, mercoledì prossimo, presenteremo un ordine del giorno che impegna Sindaco e Giunta a condannare l’aggressione alla CGIL e a chiedere al Governo lo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i gruppi neofascisti. Vedremo quale sarà la reazione di Bucci e di tutta la maggioranza che lo sostiene”.