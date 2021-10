Aggio, cede la strada: divieto di transito ai mezzi pesanti. Attivati bus navette per il trasporto pubblico - Genova 24

Genova. Ancora un problema strutturale per le strade della Val Bisagno: il cedimento di un tombino sulla provinciale di Creto all’altezza di Aggio ha fatto emergere un problema strutturale della strada, che da questa mattina è quindi interdetta ai mezzi pesanti superiori le 3,5 tonnellate di peso. La viabilità è a senso unico alternato.

Al momento non è chiaro che tipologia di intervento dovrà essere eseguita e quanto tempo ci vorrà per la definitiva messa in sicurezza: i tecnici di Città Metropolitana sono al lavoro per quantificare e determinare la criticità.

Nel frattempo sono in fase di riorganizzazione i servizi pubblici: per quanto riguarda il trasporto una bus navetta di Atp da Genova attraverserà il paese fino a Creto, dove proseguirà la consueta corriera fino a Montoggio e viceversa. Per la raccolta dei rifiuti, nelle prossime ore saranno sostituiti i bidoni grandi con quelli di grandezza inferiore, per permettere la raccolta da parte dei mezzi meccanici più piccoli.

“Speriamo si faccia in fretta – sottolinea Lorenzo Passadore, assessore ai lavori pubblici del Municipio Media Val Bisagno – e che Città Metropolitana inizi a dedicarsi a questa importante arteria della nostra provincia, che presenta ammaloramenti in più parti”