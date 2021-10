Admo Volley, sabato il via della nuova stagione di Serie C - Genova 24

Sabato pomeriggio alle 18.00 in Via Dante ci sarà il derby tra Admo Volley e Tigullio Sport Team.

Gara molto sentita da entrambe le parti che metterà in palio i primi punti di questa prima fase.

L’Admo Volley è stata inserita nel girone B con Paladonbosco Genova, Normac Avb, Serteco Volley School, Podenzana Volley, Tigullio Sport Team e Avis Casarza Ligure.

Le parole di mister Simone Cremisio: “Non vedo l’ora di vedere all’opera le ragazze dopo quasi due mesi di allenamenti. Il gruppo si è compattato alla grande e ha dimostrato in queste ultime settimane di essere in forte crescita. L’obiettivo di questa stagione sarà il raggiungimento della poule promozione rimanendo ai vertici della classifica in questa prima fase per poi giocarci tutte le nostre carte nella seconda parte della stagione. Gli innesti di giocatrici di esperienza come Giulia Vanti e Michela Ceragioli oltre agli inserimenti di alcuni elementi del settore giovanile Emma Profumo, Nicole Ghiozzi ed Elena Capuzzolo hanno portato vitalità ed entusiasmo all’interno della squadra. C’è tanta competizione ed ognuno ha i propri obiettivi tecnici da raggiungere. Sarà una stagione molto intensa e ci teniamo a fare bene già dalle prime gare. Quest’anno la presenza del pubblico sarà un segnale importante per un lento ritorno alla normalità. Possiamo contare su un gruppo di ragazze davvero valido”.