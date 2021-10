Addio alla ruota panoramica al porto Antico: cominciato lo smontaggio, per il trasloco si pensa ai giardini di Brignole - Genova 24

Genova. Fa una certa impressione dopo cinque anni vedere lo smontaggio della ruota panoramica e sapere che questa volta andrà via definitivamente dal porto antico di Genova.

Negli ultimi due anni dopo un primo periodo di collocazione all’arena del mare la ruota era stata piazzata stabilmente al Mandraccio, in uno spazio da un lato più visibile e dall’altro che non interferiva con l’area dei concerti estivi.

Ma proprio il trasferimento al Mandraccio avrebbe causato un po’ di polemica per la concorrenza che la grande ruota di fatto faceva al Bigo che si trova a poca distanza.

Da molto tempo la società Porto antico avrebbe chiesto al Comune di Genova di trovare una collocazione alternativa.

Il 23 settembre l’annuncio ufficiale da parte del gestore sulla pagina facebook della ruota: “L’avventura della Grande Ruota Panoramica a Genova purtroppo terminerà ad inizio ottobre. Vogliamo ringraziare tutti i genovesi e le genovesi che sono venuti a trovarci in questi anni e che da subito ci hanno dimostrato affetto e supporto. Dal 04/10 inizieremo i lavori di smontaggio e dal Porto Antico salperemo verso una nuova meta. Continuate a seguirci per scoprire al più presto dove saremo e chissà…magari tornare a trovarci e godere di un panorama diverso”.

Questo panorama potrebbe essere quello dei giardini di Brignole, anche se nulla ancora è stato definito ufficialmente e a palazzo Tursi le bocche sono cucite.

La prima proposta di traslocare la ruota a piazzale Kennedy non è stata invece un successo, perché i lavori al momento in corso in zona Fiera effettivamente non sembrano molto conciliarsi con un’attrazione turistica come la ruota. Intanto lo smontaggio è cominciato.