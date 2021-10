Genova. Pesanti disagi questa mattina sull’autostrada A26 in direzione Masone.

A causa della perdita di carico di un mezzo pesante infatti, si sono formati ben 8 chilometri di coda tra il bivio con la A10 e Masone.

Coda di 1 km anche sulla A10 tra Rapallo e Chiavari per lavori e sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla e in uscita a Bolzaneto per lavori.