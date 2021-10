A26 Genova Voltri- Gravellona Toce: chiude per una notte la stazione di Bargomanero e il tratto allacciamento D08 - Genova 24

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arona o di Romagnano Sesia Ghemme;

-dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova.

Inoltre, verranno chiuse l’area di servizio “Agogna ovest” e le piazzole situate nel tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Genova, verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Gallarate-Gattico e potrà uscire alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Borgomanero.

Chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico ed à diretto verso Genova, potrà uscire sulla stessa Diramazione alla stazione di Castelletto Ticino; chi proseguirà oltre la stazione di Castelletto Ticino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 verso Gravellona Toce, dove potrà uscire alla stazione di Arona.