A Sampierdarena una serie di pannelli accompagnano genovesi e turisti alla scoperta delle ville storiche - Genova 24

Genova. Nei giorni in cui Genova si prepara a una nuova edizione dei Rolli Days, Sampierdarena dice la sua in tema di palazzi nobiliari con l’installazione di una serie di pannelli che accompagneranno genovesi e turisti, in una sorta di percorso, alla scoperta delle ville storiche del quartiere.

Un itinerario tra tesori dell’architettura e dell’arte dal 1400 al 1700, tra loggiati, affreschi, scalinate e storie di nobiltà perse nei secoli. “Questo è uno degli interventi che siamo riusciti a realizzare con i fondi interamente del municipio – dice il presidente del Centro Ovest Michele Colnaghi – nonostante il budget esiguo a disposizione abbiamo fatto qualcosa di notevole, credo, per sottolineare la bellezza di Sampierdarena”.

Bellezza poco conosciuta, in gran parte. Perché se alcune ville – come villa Scassi, per fare un esempio – sono frequentate e note ai più ce ne sono altre al cui interno si trovano vere e proprie chicche. I siti di interesse raccontati dai pannelli attraverso una mappa, una legenda e alcuni cartigli esplicativi, sono venti.

Tra questi, Villa Crosa Diana, una villa di origine cinque-secentesca lungo l’asse stradale di via Don Daste, con una loggia protesa verso il mare, al suo interno una balaustra marmorea e decorazioni trompe l’oeil alle pareti

Oppure Villa Centurione Doria, costruita agli inizi del 1600. Il piano nobile conserva affreschi con grottesce e in particolare, nel salotto sud, è raffigurato un Agar con Angelo, mentre il quello nord un Sacrificio di Isacco, nella grande volta del salone nobile il ciclo con le storie Regina Ester e il trionfo Mardocheo. Il salone è impreziosito con nicchie con altri affreschi dedicati alle virtù e ai vizi. Negli ambienti al piano strada sono presenti affreschi di Giovanni Andrea Ansaldo.

Tutta da scoprire anche Villa Serra Monticelli, del 1400-1500, dove oltre al pregevole loggiato si accede a un piano nobile con gli affreschi della scuola del Calvi, con cinque medaglioni raffiguranti le fatiche di Ercole e il Consesso degli Dei.

Le ville si trovano in gran parte nella “zona 30km” del centro storico di Sampierdarena e l’indicazione sulla velocità massima si trova anche sui pannelli. “Abbiamo collaborato con diversi assessorati del Comune – spiega Colnaghi – tra cui appunto quello della mobilità”.

La progettazione dei pannelli è stata a cura de La strada dell’Arte e Visual Think. Le fonti utilizzate sono state i volumi Le ville del Genovesato, il Ponente Valenti Editore e la Società editrice Sampierdarenese sito Ezio Baglini. Coinvolte anche due studentesse universitarie che hanno realizzato la loro tesi di laurea sulle ville di Sampierdarena.