2 milioni di Euro per tutelare gli ecosistemi europei - Genova 24

Anno dopo anno, i temi riguardanti l’ambiente e la sostenibilità sono sempre più all’ordine del giorno. Il periodo storico e sociale che stiamo vivendo è davvero importante in questo senso: lo Stato, i cittadini, le istituzioni e gli enti sono diventati più sensibili a queste tematiche, mentre la presa di coscienza dell’impatto che stanno avendo le nostre azioni sul pianeta sta diventando sempre più incisiva.

L’Unione Europea ha deciso di investire in progetti, azioni e ricerche che possano davvero concretizzare un cambiamento in favore della natura che ci circonda. Per questo motivo, ogni anno, ha deciso di stanziare fondi per la ricerca internazionale sulla biodiversità e la tutela degli ecosistemi.

In Italia sono stati stanziati 2 milioni di euro in contributi a fondo perduto per tutti coloro che vogliono aderire e diventare partner di progetto. Gli obiettivi di questi fondi sono diversi: primo fra tutti migliorare il monitoraggio della biodiversità e dei servizi che interessano l’ecosistema di tutta l’Europa, sensibilizzare il prossimo attraverso corsi e conoscenze sempre aggiornate per affrontare i fattori diretti e indiretti che influiscono sulla biodiversità, accelerare lo sviluppo di soluzioni che rispettano l’ambiente, ma anche garantire un supporto scientifico per l’elaborazione di nuove politiche in materia di biodiversità.

Le opportunità per raggiungere questi obiettivi sono tante, e tutti possono contribuire al loro conseguimento, specialmente quando il motore dell’azione è così importante.

Se hai un’idea innovativa o un progetto unico in questo senso, il tuo momento è arrivato.

