196 Miliardi di Euro per ripartire: ecco il piano dello Stato - Genova 24

Quella per la ripresa economica del Paese è una vera e propria strada.

Ci siamo fermati ai cartelli di “STOP” imposti dalle normative, abbiamo accelerato di fronte all’ipotesi di una nuova normalità, ma adesso è arrivato il momento di fare il pieno.

In questo contesto, se le aziende, le attività, gli imprenditori e i lavoratori sono le macchine, il pieno non possono che essere i fondi che lo Stato ha stanziato per ciascuno di loro.

La moneta è la motivazione giusta per poter incentivare il lavoro a ripartire. E con 196 miliardi di euro sono tante le motivazioni per farlo.

Lo Stato ha studiato, programmato e pensato, un piano di ripresa che si pone come obiettivo quello di stanziare questi 196 miliardi di euro in quelle che ha definito vere e proprie “missioni” da raggiungere.

In questo senso, il “Recovery and Resilience Plan” diventa lo strumento con il quale tutti possono ottenere fondi per il proprio futuro.

Ma concretamente…cosa significa?

Significa che verranno stanziati fondi per portare le aziende nel futuro: attraverso la digitalizzazione dei servizi e degli strumenti di tutte le attività, progetti in ottica green ed ecosostenibile, piani per l’istruzione e la formazione dei giovani ma anche delle aziende già strutturate, fino a progetti di ricerca e sviluppo per gli ospedali e la sanità pubblica.

In generale, le persone fisiche, le aziende, ma anche le famiglie e i lavoratori autonomi potranno accedere a bandi per l’ottenimento di contributi a fondo perduto per costruire, insieme allo Stato, un Paese più innovativo, inclusivo e coeso.

