Via Trensasco riaperta a senso unico alternato dopo l’ennesima caduta di massi

Genova. È stata riaperta a senso unico alternato con un semaforo via Trensasco, chiusa nella mattinata di oggi dopo la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla Valbisagno.

A ordinare l’interruzione totale del transito veicolare erano stati i vigili del fuoco. Poi, nel pomeriggio, sono giunti in sopralluogo tecnici e specialisti del Comune e hanno valutato la possibilità di una parziale riapertura.

“Salvo qualche sporadico allagamento in alcuni tratti di via Adamoli e un cedimento di muro privato in località Aggio, non si sono verificate ulteriori e significative situazioni di pericolo – riferisce il Municipio Media Valbisagno – Gli uffici comunali sono già stati informati della situazione per effettuare i dovuti interventi.