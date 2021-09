Verso Samp-Napoli, Roberto D’Aversa: “Proveremo a scovare qualche loro punto debole”

La Sampdoria scende in campo fra poche ore contro il Napoli dopo la prestazione vincente e convincente contro l’Empoli.

“Un risultato importante contro l’Empoli – commenta Roberto D’Aversa – anche se la partenza non è stata delle migliori, non possiamo permettercelo contro il Napoli. Ciò che impressiona dei partenopei è la mentalità che stanno costruendo, all’insegna del sacrificio e dello spirito di gruppo. Si tratta di una squadra senza punti deboli, è completa in tutti i reparti. Mi auguro che il lavoro fatto dai miei ragazzi in questi giorni possa scoprire qualche lacuna”.

“Non dobbiamo commettere errori, dobbiamo portare intensità e determinazione. Non potremo concedere come abbiamo fatto in alcune circostanze con l’Empoli. Dovremo essere bravi e feroci nello sfruttare le palle goal. Avremmo potuto fare meglio contro Inter e Milan. La squadra meriterebbe qualche punto in più , se non lo abbiamo fatto vuol dire che in qualcosa abbiamo peccato”, ha proseguito il tecnico blucerchiato.

Molto probabile la conferma del 4-4-2 come modulo di partenza, sempre con il tandem Quagliarella-Caputo in avanti. Rispetto alla gara di domenica contro l’Empoli, potrebbe tornare in mezzo al campo dal primo minuto Ekdal. Calcio di inizio alle ore 18:30, live gli aggiornamenti del match su Genova24.