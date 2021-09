Valigia piena di etichette “taroccate” intercettata dalla polizia locale

Genova. Il personale del nucleo antidegrado del reparto sicurezza Urbana della polizia locale ha sequestrato nei giorni scorsi un trolley contenente una serie di pezzi contraffatti, di qualità, di numerose griffe: Louis Vuitton, Converse, Gucci, Ralph Lauren, Hermes, K-Way e così via, del tutto simili a quelli originali, e verosimilmente destinati alla vendita abusiva a prezzi piuttosto elevati.

È successo all’angolo tra vico inferiore di Sant’Antonio e via Gramsci, nel centro storico, dove un uomo, africano, trascinava con difficoltà la pesante valigia. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti e lui, prima ha finto di cercarli nelle tasche, poi, con uno scatto, ha preso la fuga e, pur di non essere preso, ha abbandonato il trolley.

Parte della pattuglia lo ha inseguito per circa 400 metri, fino a via del Campo, dove l’uomo è riuscito a far perdere le sue tracce approfittando dei bivi tra i vicoli e vicoletti della zona.

Nella valigia sono stati trovati e sequestrati i 354 pezzi di ottima fattura, facilmente scambiabili per merce originale, con tanto di certificati di autenticità e confezioni. Tra i pezzi sequestrati anche molte targhette destinate alla contraffazione di altri oggetti.