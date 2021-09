‘Valbisagno in Sport’, tutto pronto per la terza edizione: 40 associazioni pronte a ripartire

Genova. La Valbisagno riparte dallo sport: il 17 settembre si svolgerà alla Sciorba la terza edizione di “Valbisagno in Sport”, che vedrà impegnate più di 40 associazioni coinvolte in un’iniziativa voluta fortemente dal Municipio Media Valbisagno e dal suo tessuto associativo.

L’evento darà la possibilità ai ragazzi di ogni età di cimentarsi in diverse discipline sportive; sarà aperto alle scuole nell’orario mattutino e ad accesso libero per tutto il pomeriggio.

L’iniziativa si concluderà con le finali del torneo di calcio “Coppa del Municipio 2021”. Alla premiazione sarà presente un grande atleta della Valbisagno, Christian Puggioni.

Il presidente del Municipio, Roberto D’Avolio, e l’Assessore allo Sport, Lucina Torretta, commentano così l’iniziativa: “Siamo contenti di ripartire con Valbisagno in Sport. Per noi è un evento importantissimo che coinvolge associazioni e ragazzi del territorio e non solo. Ci teniamo a sottolineare che la Valbisagno è la valle dello sport e rappresenta per Genova e i genovesi un punto di interesse e aggregazione importantissimo. Questa valle ha bisogno di più impianti sportivi e meno servitù impattanti per il territorio”