Genova. Un 30enne, residente in Piemonte, è entrato di notte in un cantiere edile per rubare.

I carabinieri, di pattuglia in quella zona, hanno notato l’uomo nei pressi del cantiere con un flessibile in mano. I militari insospettiti, hanno così controllato le immagini di videosorveglianza di un sistema privato che hanno confermato il comportamento dell’uomo.

Il 30enne è stato quindi denunciato per furto aggravato e ricettazione.