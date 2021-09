Uno dei punti panoramici di Mura Delle Cappuccine intitolato al pediatra e genetista Sansone

Genova. Lo slargo panoramico che da Mura delle Cappuccine si affaccia sul levante della città da stamattina è stato intitolato “Belvedere Gennarino Sansone” in onore del celebre pediatra, ematologo e genetista.

Alla cerimonia, tenutasi nel quartiere di Carignano, sono intervenuti il sindaco Marco Bucci, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, il consigliere regionale Stefano Anzalone oltre ai famigliari, amici, ex-pazienti e colleghi del professore.

Nato a Brooklyn il 22 dicembre 1913 da una famiglia di emigranti di Sant’Antonio Abate (Napoli) e morto a Genova il 31 agosto 1993, Gennaro Sansone è stato uno dei più importanti professori del secolo scorso divenuto famoso come pediatra ematologo e genetista.

I suoi lavori scientifici hanno dato grande impulso alla ematologia ed alle genetica integrata alla pediatria. Attraverso le libere docenze conseguite in Clinica Pediatrica nel 1948, in Ematologia nel 1956 ed in Genetica Umana nel 1960 ebbe l’opportunità di formare attraverso una intensa attività didattica tantissimi pediatri che, a loro volta, hanno ricoperto importanti ruoli dirigenziali e apicali a livello nazionale e internazionale.

Sansone viene ricordato per la sua non comune intelligenza e capacità di intravedere il futuro, il suo rigore scientifico abbinato alle doti organizzative e disponibilità. Era costantemente animato da una grande passione che sapeva trasmettere ai collaboratori costruendo una scuola che ha coinvolto pediatri e biologi.

È riuscito, coltivando le attitudini di ciascuno di loro, a dare un futuro alla sua scuola di genetica e a quella di ematologia. Nel momento in cui nascevano le sub-specialità pediatriche, ha dato un importante contributo per l’avvio, di importanti aree assistenziali come la Pediatria d’Urgenza, la Neonatologia.

L’intitolazione di Belvedere Gennarino Sansone nasce su proposta di: Società Italiana di Genetica Umana (SIGU), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), Società Italiana di Ematologia (SIE) ed Associazione Ligure Talassemici.