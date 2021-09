Un giovane di Rapallo campione d’Italia nel tiro con l’arco

Genova. È ligure e abita a Rapallo, nel Tigullio, Stefano Garbarino, il giovane di appena 16 anni, che ieri è diventato campione d’Italia nel tiro con l’arco.

Ieri infatti a Lago Laceno, in provincia di Avellino, nell’ambito del Campionato Italiano 3D – I Memorial Marco Capelli, organizzati dagli Arcieri della Stella, Garbarino ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Lonbow Under 20 di Tiro con l’arco Tre D.

In particolare, Stefano Garbarino, del club Arcieri delle Alpi, ha vinto in finale su Fabio Figus del club Arcieri Torres Sassari, 23-10. Il terzo posto invece se l’è aggiudicato Flavio Cau del club Arcieri Mejlogu, vincente su Roberto Armari, del club Arcieri Airone, per 10-8.