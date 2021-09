Un centinaio di animali in casa in pessime condizioni: indagate due guardie zoofile

Genova. Maiali, capre, furetti, e poi cani, gatti e pappagalli sottoposti alla tutela Cities. Sono circa un centinaio gli animali trovati in cattive condizioni e in promiscuità dai carabinieri forestali e gli ispettori della Asl a casa di due guardie zoofile a Sestri Ponente.

I due, oltre a una terza persona, sono indagate per maltrattamenti di animali.

Nove pappagalli, trovati in pessime condizioni, sono stati sottoposti a sequestro, mentre per gli altri sono state emesse prescrizioni dalla Asl. Tra gli uccelli messi in gabbie troppo strette c’erano una Amazzone aestiva, un Kakatua, un Cenerino.

Mentre in giardino sono stati trovati due maiali, una capra. Nell’abitazione, 60 metri quadri, gatti, rettili, cani, furetti. Gli indagati hanno spiegato che si trattava di una situazione temporanea visto che stavano organizzando alcuni lavori proprio per migliorare gli spazi per gli animali.