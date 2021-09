Ufficiale, anche per il 2021 niente Oktoberfest a Genova: “Ci adeguiamo agli amici bavaresi”

Genova. Anche quest’anno niente Oktoberfest a Genova. L’ufficialità arriva da Alessio Balbi, titolare della birreria HB di piazza Dante e organizzatore della manifestazione: “Ci adeguiamo anche noi agli amici bavaresi. A Monaco non ci sarà l’Oktoberfest, e siccome la nostra è l’unica riconosciuta dall’autorità bavarese al di fuori della Germania, abbiamo deciso di rinunciare anche quest’anno”.

Per Genova sarà il secondo anno senza la tipica kermesse all’insegna di birra Hofbräu, specialità gastronomiche e festa in perfetto stile bavarese sotto il tendone di piazza della Vittoria. Dal 2008 era diventato un appuntamento fisso nel mese di settembre (a dispetto del nome) e negli ultimi anni aveva adottato la formula dei tre weekend, proprio come l’originale di Monaco, proponendo anche iniziative ed eventi collaterali.

Lo scorso anno la decisione di cancellare la manifestazione era stata dettata soprattutto dalla situazione pandemica: troppo rischioso e troppo difficile far rispettare distanziamento sociale, mascherine, percorsi di accesso e uscita differenziati. Riprovarci quest’anno avrebbe voluto dire adeguarsi anche alla normativa sul green pass obbligatorio al chiuso che avrebbe ulteriormente complicato l’organizzazione. “Volendo avremmo potuto, ma a nostro avviso c’era il rischio di perdere lo spirito di convivialità ed aggregazione caratteristico dell’Oktoberfest di Genova”, rimarca Balbi.

L’appuntamento è rimandato all’anno prossimo, sperando che le condizioni lo permettono. Intanto, per chi non volesse rinunciare all’atmosfera tipica dell’evento anche se in formato ridotto, i due locali Cafe Photo e Jach’s Bar di Camogli organizzano una Oktoberfest nei giorni 17, 18 e 19 settembre con prodotti tipici tirolesi, musica caratteristica e birra servita nei tipici boccali.