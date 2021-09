Ubriaco precipita da un muraglione per cinque metri, 26enne gravissimo al San Martino

Cogorno. Un giovane di 26 anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto per circa cinque metri da un muraglione a San Salvatore di Cogorno, nell’entroterra chiavarese. È successo la scorsa notte, intorno all’una e mezza.

A dare l’allarme è stato uno degli amici che erano in sua compagnia. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il 26enne era in stato di ebbrezza ed è probabilmente per questo motivo che ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Si trattava di un muro affacciato su un canale nella parte bassa dell’abitato.

Sul posto sono giunti i militi della Croce Rossa di Cogorno che lo hanno intubato e lo hanno trasportato in codice rosso di massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono molto gravi a causa dei numerosi traumi riportati.

In corso ulteriori indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.