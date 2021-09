Ubriaco, litiga con un altro automobilista e si spaccia per poliziotto: denunciato

Santa Margherita. Ha litigato con un altro automobilista per motivi di viabilità e, in preda ai fumi dell’alcol, si è qualificato come poliziotto.

E’ successo la scorsa notte a Santa Margherita ligure. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile. L’uomo, un 40enne genovese con precedenti di polizia, ha anche rifiutato di sottoporsi all’etilometro.

E’ stato così denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. Al 40enne è stata anche ritirata la patente e sequestrata l’auto.