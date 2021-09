Treni, mattinata di ritardi e disagi in Liguria: colpa di un Intercity fermo sui binari

Genova. Mattinata di forti disagi per chi si muove in treno in Liguria. Numerose corse hanno registrato ritardi nell’ordine della mezz’ora a causa di un convoglio sui binari nella stazione di Rapallo.

Si tratta dell’Intercity Notte 35496, partito da Salerno e diretto a Torino Porta Nuova, che è rimasto bloccato mezz’ora per un problema al locomotore dopo aver già accumulato un’ora di ritardo durante la notte.

Il treno è ripartito da Rapallo alle 6.40 ma ha generato accodamenti con ripercussioni a catena sul servizio.

Da registrare un ritardo di un’ora anche per il regionale 12331 da Ventimiglia a Sestri Levante.