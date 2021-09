Tragedia a Savona: donna di 27 anni muore dopo il parto, il neonato grave al Gaslini

Savona. Tragedia all’ospedale San Paolo di Savona. Nella notte è morta una donna, M.G., di 27 anni dopo aver partorito.

Il personale del reparto, sia medici che infermieri, hanno provato per un’ora a salvare la giovane donna ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il neonato è stato trasferito al Gaslini in gravi condizioni. Si trova in terapia intensiva neonatologica: i medici stanno lavorando senza sosta per salvargli la vita.

Questa la nota dell’ospedale pediatrico: “È arrivato questa mattina all’Istituto Giannina Gaslini un neonato con un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita). Il piccolo nato durante la notte, all’Ospedale S. Paolo di Savona, è stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie allo Sten (Sistema di trasporto di emergenza neonatale), realizzato dal personale dell’Istituto Gaslini, e attivato immediatamente alla nascita. La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate, il neonato è ricoverato presso il reparto patologia neonatale, intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico”.

Secondo quanto ricostruito, in questo momento sarebbero in corso i riscontri diagnostici. La procura per ora non commenta in attesa di comunicazioni ufficiali.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha appreso con dolore la notizia della morte della giovane mamma avvenuta la notte scorsa all’ospedale San Paolo di Savona subito dopo il parto.

Toti, che è anche assessore alla Sanità, ha immediatamente chiesto una relazione puntuale alla Asl 2 e ha disposto l’invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto. La visita del presidente a Savona è stata annullata in segno di rispetto per il lutto della famiglia e della città.

Il governatore esprime cordoglio e vicinanza ai familiari della donna. “Siamo profondamente addolorati – afferma il governatore – per la scomparsa di questa giovane mamma, chiediamo subito chiarezza su quanto accaduto e seguiamo minuto per minuto la situazione clinica del neonato, ricoverato al Gaslini. Siamo molto vicini al dolore della famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze”.