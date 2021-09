Traffico, un’altra giornata di passione a Genova: code in autostrada e Sopraelevata in tilt

Genova. Venerdì pomeriggio di caos su strade e autostrade dopo una mattinata all’insegna dei disagi a causa dei rallentamenti al terminal Sech che hanno determinato lunghi incolonnamenti di mezzi pesanti all’uscita del casello di Genova Ovest.

Conseguenze che continuano a farsi sentire con code sull’autostrada A10 in direzione Genova a partire dal casello di Genova Aeroporto.

Situazione critica anche in A12 tra Nervi e Recco dove la coda nel pomeriggio ha raggiunto i 9 chilometri a causa di un mezzo in avaria.

E verso le 18 la situazione è ulteriormente peggiorata a causa di un incidente stradale in Sopraelevata in direzione Ponente, per fortuna senza gravi conseguenze se non per il traffico impazzito con code fino alla Foce