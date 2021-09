Toti: “Green pass per tutti i lavoratori? Spero arrivi al più presto, i non vaccinati sono una nicchia”

Genova. Il green pass su tutti luoghi di lavoro? “È auspicabile, spero che arrivi al più presto, non solamente sull’onda dei dati che oggi fortunatamente vanno bene. Dobbiamo farlo nella consapevolezza che il Paese deve ripartire in modo permanente, senza avere all’orizzonte neppure la possibilità di nuovi lockdown”.

Così il presidente ligure Giovanni Toti commenta l‘imminente decreto del governo Draghi che sancirà l’obbligo di green pass anzitutto per dipendenti pubblici e poi anche per quelli delle aziende private, con l’obiettivo di estendere il certificato verde a tutti i lavoratori senza più distinzioni nel giro di qualche settimana.

Per ripartire, insiste Toti, “c’è bisogno di un’estensione della campagna vaccinale. Il Nautico, la folla che sta arrivando a Genova, dimostra che c’è un’Italia vivace che ha voglia di ripartire, l’economia e chi invece vive quest’occasione come un momento di svago e socialità. Dobbiamo accompagnarla in tutti i modi verso un futuro sicuro”

In sanità l’obbligo vaccinale ha creato qualche emergenza a livello di personale, soprattutto al San Martino. Per la pubblica amministrazione “non credo ci sia questo problema – ribatte Toti -. Più del 70% ha la seconda dose di vaccino, contiamo entro fine mese di arrivare all’80% in tutta Italia. Stiamo trattando di una nicchia, ma è quella nicchia attraverso la quale il virus potrebbe rialzare la testa infilandosi nelle fessure che lasciamo aperte nel nostro muro di difesa, quindi occorre blindare questo muro in modo da essere tutti più sicuri e certi del nostro futuro”.

“La Regione non ha ancora assunto nessuna iniziativa – spiega l’assessora al Personale Simona Ferro -. Manterremo lo smart working fino alla fine dell’anno. Ho in programma un incontro col direttore del personale, dovremo assumere iniziative sulla scorta delle decisioni ministeriali”. Ci sono timori per le sospensioni? “Ci sono sicuramente, abbiamo visto le grandi polemiche che ci sono in qualsiasi ambiente. Mi aspetto grandi polemiche che spero di poter sedare grazie a un ottimo rapporto con le sigle sindacali”.