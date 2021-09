Toti: “Grazie alla campagna di vaccinazione la Liguria è in zona bianca dal 7 giugno”

Genova .”Grazie all’efficace campagna di vaccinazione che Regione Liguria sta portando avanti, nella nostra regione l’incidenza settimanale media cala ancora attestandosi a 33. L’Rt è a 0,79 con il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva al 2%, mentre il tasso di occupazione dei posti letto di area medica è al 5%, con entrambi gli indicatori al di sotto dei parametri di rischio”. Lo spiega il presidente della Liguria Giovanni Toti.

“Questo conferma stabilmente la Liguria in zona bianca, obiettivo raggiunto il 7 giugno e mai più abbandonato“, aggiunge Toti.

Ad ora, intanto sono 317 le prenotazioni per le terze dosi rivolte ad alcune persone ultravulnerabili su un totale di circa 35mila aventi diritto. Le prenotazioni si sono aperte ieri sul portale online alle 23.00 e sono proseguite durante tutta la giornata di oggi.

“Per questa fascia di popolazione è necessario mettersi in sicurezza in vista dell’inverno e la prima riposta è stata importante – ha concluso Toti -. Intanto, nella fascia di popolazione over 12, l’81% della popolazione ligure ha ricevuto almeno una dose di vaccino”.