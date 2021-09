Toti: “Draghi al Quirinale? Lo vorrei come premier anche per la prossima legislatura”

Genova. “Se Draghi deve stare a Palazzo Chigi, non ci deve stare ancora solo un anno perché non serve a niente: deve restare anche la prossima legislatura”. È la posizione del presidente ligure Giovanni Toti mentre si è aperto ormai ufficialmente il toto-Quirinale col nome dell’attuale premier tra quelli più accreditati per la successione di Sergio Mattarella.

Per Toti Draghi dovrebbe fare piuttosto il presidente del Consiglio, ma per fare questo “ci devono essere i partiti che dicono che è un buon premier e un governo più largo delle tradizionali coalizioni deve affrontare le prossime elezioni per sostenere una sorta di pacificazione, di unità nazionale. Draghi – sostiene il presidente ligure e vicepresidente di Coraggio Italia a L’aria che tira su La7 – sta benissimo a Palazzo Chigi, come starebbe straordinariamente bene a fare l’arbitro al Quirinale. Ma i partiti come si preparano a uscire da questa crisi di sistema e a riprendere il possesso del consenso del Paese e costruire un modello che nei prossimi cinque anni ci faccia usare bene il Pnrr e faccia le riforme che servono? Bisogna partire da qui”.

Per il governatore ci sono due ipotesi. La prima è quella di un Draghi bis oltre i confini di questa legislatura “e allora bisogna pensare a un presidente della Repubblica, a una legge elettorale diversa, e che qualcuno tra i grandi partiti alzi il ditino e dica che questo Paese ha bisogno di trovare una quadra delle due passate legislature e fare quello che serve per rimettere in carreggiata tutto quanto. Poi, torniamo a darci delle testate in faccia”.

Altrimenti “mandiamo Draghi a fare l’arbitro perché è il più autorevole e si torna a contarsi secondo schemi tradizionali”. In quel caso, avverte Toti, “il Quirinale non si rifiuta neppure se si ha la statura di Draghi, ma bisogna capire dove Draghi sia più utile ora. È evidente che, tra l’opzione di vedere Draghi sostanzialmente sparire dalla scena nella primavera del 2023 oppure vederlo al Quirinale per i prossimi sette anni, andrebbe meglio la seconda. Se è l’unica opzione, allora viva Draghi al Quirinale, se ce n’è un’altra, allora i partiti si devono incaricare di costruirla”.