“Torneremo a scuola”, la polizia augura buon anno scolastico agli studenti

“Torneremo a scuola” è il progetto nato da un’idea della polizia in occasione dell’inizio di questo nuovo anno scolastico.

Si tratta di un motivo musicale arrangiato dal vice maestro Roberto Granata, e interpretato dalla Banda musicale della polizia e cantata dai bambini del coro della scuola “Maria Chierichini” di Amelia con la partecipazione di Red Canzian.

“Torneremo a scuola ” racconta in musica, le emozioni degli studenti che dopo i mesi difficili della pandemia ripopolano le aule rimaste a lungo vuote a causa del covid.

Oggi finalmente si torna alla normalità anche se bisogna ancora rispettare le misure di protezione anticovid.

Parole semplici e intense quelle che compongono la canzone scritta da Giuseppe Anastasi, espressione della gioia dei più piccoli e di buon auspicio per il nuovo anno scolastico.

La canzone, accompagnata da un video le cui riprese sono state effettuate a Roma nella scuola intitolata a “Giovanni Palatucci”- uno degli eroi della polizia – del quartiere San Basilio, è già intonata da tanti alunni delle scuole primarie e si appresta a diventare l’inno degli studenti d’Italia.

Da anni la polizia è vicina agli studenti attraverso numerose iniziative di prossimità, trasmettendo i valori della cultura della legalità e adottando di volta in volta codici di comunicazione diversi, per intercettare il più ampio numero di bambini e adolescenti.

In questa prospettiva nasce per i piccoli “Il mio diario”, l’agenda scolastica destinata agli alunni delle scuole primarie, giunto alla ottava edizione, mentre ai ragazzi più grandi sono destinate, tra le altre iniziative: Una vita da social, Il pullman azzurro, Train to be cool.

Il personale dell’ufficio relazioni con il pubblico della Questura di Genova lo scorso mercoledì ha consegnato personalmente “Il mio Diario” a 88 alunni della scuola primaria di Teglia. Alla giornata hanno partecipato anche Leone, Constantin e Nagut i nostri “colleghi a quattro zampe” che hanno allietato l’incontro con la loro prorompente vitalità. Complessivamente i diari consegnati a tutti gli alunni che frequentano le classi quarte della scuola Primaria sono stati 6230.

Ogni anno gli agenti incontrano centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie coinvolgendoli in progetti di educazione alla legalità, per sensibilizzarli su temi quali il bullismo, la violenza di genere, le dipendenze da alcol, droghe e videogiochi, i rischi della navigazione in rete.

Dopo gli incontri online dei due anni passati, in occasione della ripresa di questo anno scolastico “in presenza”, la Questura sta progettando nuovi laboratori sui temi proposti.