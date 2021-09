Torna la Genoa Shipping Week, tanti eventi in città non solo per gli addetti ai lavori

Genova. Dal 4 al 10 ottobre torna la quinta edizione della Genoa Shipping Week, la manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l’Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza e in streaming, promuoverà la cultura portuale in città con approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi aperti al pubblico.

Grande novità dell’edizione 2021 sarà la Rolli Shipping Week che valorizzerà gli straordinari palazzi storici che per una settimana consecutiva, dal 4 al 10 ottobre, si apriranno alla comunità marittima e alla città. La settimana è resa possibile dalla partnership con i Rolli Days, il prestigioso appuntamento organizzato dal Comune di Genova.

Evento di apertura sarà lo spettacolo I Mille del Ponte che alle 18:30 animerà il Foyer del Teatro Carlo Felice. Come per la scorsa edizione, Genoa Shipping Week si svilupperà su tre direttrici – Business & Networking, Cultura e Divulgazione e Sport – e vedrà coinvolte le istituzioni cittadine assieme al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera, Marina Militare, Ente Bilaterale Nazionale, Federagenti e The International Propeller Clubs.

“Siamo orgogliosi di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week – sottolinea Paolo Pessina, presidente Assagenti – e di offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per la città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia”.

“Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti anche di Port&ShippingTech, Main Conference della manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione confermando la propria leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema marittimo, logistico e portuale – aggiunge Carlo Silva, presidente Clickutility Team. A questi temi si affiancheranno nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull’innovazione per lo sviluppo del trasporto marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo”.

GLI EVENTI NEL DETTAGLIO

Lunedì 4 ottobre, in diretta streaming dalle 9:30, la sicurezza del trasporto sarà protagonista del convegno La Guida in italiano sulla sicurezza della merce nell’unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC – Bureau International Des Containers e con la presenza, tra gli altri, del WSC- World Shipping Council, del TTClub di Londra e di UNECE.

Alle 15:00 il webinar Le Donne nello Shipping: carriere, ambizioni e pregiudizi promosso da AdSP del Mar Ligure Occidentale racconterà storie, esperienze e testimonianze di figure femminili protagoniste dello shipping italiano e internazionale, smentendo lo stereotipo di un lavoro principalmente maschile.

Alle 15:30, nella Chiesa di San Marco al Molo (Porto Antico), alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, si svolgerà la Chiusura del Centenario Stella Maris con lo svelamento di una targa commemorativa. Alle 16:00 seguirà l’imbarco sulla motovedetta per il lancio della corona in mare.

Martedì 5 ottobre, dalle 9:00, in diretta dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi The International Propeller Club – Port of Genoa proporrà: S-100-universal Hydrographic Data Model: un approccio rivoluzionario della cartografia nautica al servizio della sicurezza marittima. Un convegno organizzato in collaborazione con l’HIO di Monaco e l’Istituto Idrografico della Marina per presentare i nuovi modelli cartografici e le nuove soluzioni a salvaguardia della vita umana e a tutela dei traffici marittimi.

Sempre martedì, alle 15:00 si svolgerà il webinar “Tempeste estreme” – Aspetti Tecnici, gestionali ed assicurativi organizzato da C.U.G.RI. e ATENA che fornirà un quadro dei meccanismi di formazione, degli effetti e delle conseguenze degli eventi meteomarini “eccezionali” la cui comprensione è alla base della progettazione e della gestione dei mezzi navali e delle infrastrutture portuali.

Da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre, in presenza e in streaming dall’Acquario di Genova, conferenze, tavole rotonde e talk show animeranno, come di consueto, Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week, giunta alla sua tredicesima edizione. Il forum a cura di Clickutility Team, unico nel settore di riferimento, è da sempre dedicato al confronto tra i professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia per favorire lo sviluppo del sistema logistico-portuale. Otto i temi – Green Shipping Summit, Smart Ports & Logistics, In the Med, Over&Under The Sea Next Generation Shipping, PNRR per la portualità e lo shipping, Natutal Gas in shipping e Human Factors Summit – che saranno affrontati nelle tre giornate.

Venerdì 8 ottobre, alle 16:00, da Terrazza Colombo shipping, innovazione e finanza saranno al centro di MED 20-30, Cosa sarà il Mediterraneo nei prossimi 10 anni? il convegno conclusivo a cura di Assagenti aperto al mondo shipping e alle istituzioni e dedicato alla centralità del Mediterraneo nella geopolitica mondiale e nei traffici internazionali. Una particolare attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale, tema imprescindibile nella valutazione di un futuro Mediterraneo .

CULTURA E DIVULGAZIONE

Lunedì 4 ottobre, alle 18:30 dal Foyer del Teatro Carlo Felice andrà in scena I Mille del Ponte, lo spettacolo scritto da Massimiliano Lussana, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno ricostruito il Ponte di Genova. Un evento di apertura per consolidare l’alleanza tra la comunità marittima e le eccellenze che hanno contribuito alla ricostruzione di quest’opera vitale per lo sviluppo di Genova e del suo Porto. I protagonisti delle storie emergono dai ritratti presentati nel volume omonimo voluto da Fondazione Ansaldo per l’Archivio Storico del lavoro italiano.

Dal 4 all’8 ottobre protagonista la Rolli Shipping Week, un percorso culturale e di networking che culminerà nel weekend con i Rolli Days (8-10 ottobre) che trasporterà il pubblico nell’atmosfera del secolo dei genovesi offrendo una settimana consecutiva di apertura dei palazzi storici. Il pubblico avrà la possibilità di programmare visite dal vivo, che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID, su prenotazione e con presentazione di Green Pass valido.

Tra le attività divulgative, si rinnova la collaborazione con l’associazione inGE e i suoi percorsi di turismo industriale per avvicinare la città al porto. Lunedì 4 ottobre, alle 17:15, l’appuntamento sarà a Calata Ansaldo De Mari, di fronte a Galata Museo del Mare, con il percorso Di molo in molo dedicato alla scoperta della storia e del funzionamento dell’antico porto di Genova, attraverso le sue tracce ancora visibili. Martedì 5, alle 17:15, dal Varco di Piazza Cavour, inGE proporrà Tra Clangori e Sciabordii: il Porto Orientale di Genova un percorso tra le Mura di Malapaga e la Foce del Bisagno, per via dei Pescatori e via Molo Giano per analizzare le trasformazioni che hanno interessato quest’area.

Mercoledì 6 ottobre, alle 18:30, nella splendida cornice di Santa Maria di Castello si svolgerà la premiazione di #shootyourport, il tradizionale concorso fotografico su Instagram– 650 gli scatti ricevuti – per raccontare il porto da una prospettiva inedita, organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti e Igersgenova.

Sempre in occasione della GSWeek, dal 4 all’8 ottobre, dalle 10 alle 19, arte, immagini e shipping protagonisti di Ourport, la mostra fotografica a cura di Michela Canalis organizzata nella splendida cornice di Palazzo Lauro (piazza della Nunziata 5) sarà aperta al pubblico.

SPORT

Per gli amanti della corsa, sabato 9 ottobre, alle 9:30 torna l’appuntamento con la Genoa Shipping Run organizzata dall’Associazione International Shipping Runners. 10 km nel cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell’ospedale Gaslini.