Tiro con l’arco, Zoagli può festeggiare: Cinzia Noziglia vince il titolo di campionessa italiana

Zoagli. Poco più di 2000 abitanti ed una campionessa italiana come concittadina. È questa la nuova realtà in cui è piombato il comune di Zoagli, piccola realtà facente parte della provincia di Genova la quale da questo fine settimana potrà vantare di essere località di residenza di una campionessa italiana. Nel weekend infatti si sono disputate le gare individuali e a squadre di tiro con l’arco, competizioni in cui Cinzia Noziglia ha saputo rendersi protagonista imponendosi in entrambe.

Grande soddisfazione dunque per l’atleta e per i vertici dello sport ligure in generale, un sentimento ripreso anche dai canali ufficiali del comune di Zoaglicon la seguente nota: “Buonasera, la nostra concittadina Cinzia Noziglia conferma le proprie doti agonistiche conquistando il titolo di campionessa italiana sia individuale che a squadre nella specialità 3D del tiro con l’arco al weekend di gare svolto al Lago Laceno (AV). Una campionessa in una Italia che continua a dimostrare grandi capacità nello sport ad ogni livello. (Il sindaco).”

Dopo gli straordinari risultati ottenuti dagli atleti liguri in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi ecco dunque l’ennesimo traguardo di prestigio, un riconoscimento importante arrivato al termine di un periodo d’oro per lo sport regionale e nazionale in generale.