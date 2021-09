Genova. Mattinata difficile per il traffico cittadino, con pesanti disagi per la zona di Sampierdarena, a causa della difficoltà di accesso ai varchi portuali del Terminal Sech per decine di tir, incolonnati sul nodo di San Benigno.

Immediate le conseguenze per la viabilità autostradale della A7, dove si registrano code e rallentamenti in uscita a Genova Ovest si per chi proviene dalla A10 sia per chi arriva da Bolzaneto. Disagi anche in Lungomare Canepa, in direzione ponente.

Nel corso della mattinata qualche coda anche in A12, in zona Rapallo direzione Genova e in A10, dove in cantieri in zona Savona stanno rallentando il traffico anche verso il capoluogo ligure.