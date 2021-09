Tir in sopraelevata danneggia i limitatori d’altezza, chiusura temporanea verso ponente

Genova. Un mezzo pesante questa mattina poco dopo le 8 ha fatto ingresso in sopraelevata in zona Foce, nonostante i divieti, e ha danneggiato i limitatori d’altezza verticali che si trovano all’inizio della strada Aldo Moro proprio per evitare il transito di tir e pullman.

L’errore, probabilmente dovuto a indicazioni sbagliate del gps di bordo, ha determinato non pochi problemi in un orario “di punta” per la viabilità cittadina. Per rimuovere i limitatori pericolanti la sopraelevata è stata chiusa in direzione ponente fino alle 8e35.

Sul posto oltre alla polizia locale una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a rimuovere i cartelli. Il tir ha proseguito il suo viaggio verso Sampierdarena, ennesimo mezzo pesante in transito sulla strada Aldo Moro.

Stamani traffico intenso anche sul nodo autostradale genovese per chi viaggia verso il porto e il casello di Genova Ovest. Code da Bolzaneto e da Sestri Ponente per la viabilità esterna che non riceve. Code per cantieri anche sulla A12 tra Rapallo e Chiavari e sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla.