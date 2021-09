Tensione in centro storico, la polizia blocca il corteo degli anarchici: sfollati i bar in piazza Lavagna

Genova. Tensione oggi pomeriggio in centro storico dove era un programma un corteo con partenza alle 17.00 da piazza Banchi organizzato dagli anarchici contro l’applicazione della misura di sorveglianza speciale nei confronti di alcuni militanti.

Secondo quanto riferiscono fonti di polizia, alcuni anarchici lungo il percorso avrebbero commesso danneggiamenti, tra cui un cavo della fibra ottica staccato, e per questo il questore ha stabilito di far interrompere il corteo. I manifestanti, una quarantina di persone sono stati così bloccati in piazza Lavagna, completamente chiusa da uomini in tenuta antisommossa. Un cordone di polizia si è messo di traverso anche in piazza Campetto.

I bar, affollati all’ora dell’aperitivo, sono stati prima sfollati e poi chiusi. Gli agenti della Questura hanno deciso di far uscire i manifestanti solo dopo averli identificati, in modo da individuare i responsabili dei danneggiamenti. Per ora non sono stati eseguiti arresti. Tra loro ci sono anche diverse persone arrivate da fuori Genova.

Questa mattina gli anarchici avevano tenuto un presidio davanti al tribunale dove si teneva l’ennesima udienza in cui la procura di Genova chiede la sorveglianza speciale per un anarchico. Negli ultimi due mesi la misura era stata chiesta per due donne genovese, trasformata dal tribunale in sorveglianza semplice. Questa mattina il sostituto procuratore Federico Manotti ha ribadito la richiesta di sorveglianza speciale per un 47enne.

“Da Bologna a Cagliari, da Genova, Torino Firenze e Rovereto fioccano le richieste di applicazione della sorveglianza speciale, infame e odiosa misura fascista che vuole colpire in modo discrezionale condotte giudicate pericolose per la salvaguardia del sistema – avevano scritto gli anarchici in un documento pubblicato sul sito d’area Roundrobin.info in cui fra l’altro definiscono “stalker” il pm Manotti – Rispondere con determinazione e rabbia a questi continui attacchi è ormai sempre più necessario. Siamo consapevoli che il nostro nemico continuerà ad attaccarci cercando di limitare sempre di più le nostre libertà, noi però da tempo abbiamo scelto da che parte stare”.