Teglia, l’anfiteatro si ricolora grazie alle famiglie del quartiere

Genova. Siamo quasi al terzo weekend in cui le famiglie di via Linneo (e non solo) si incontrano grazie all’azione di “Up to you | Rinasce lo spazio, rinascono le persone”, per regalare una nuova identità all’Anfiteatro.

Dopo la fase iniziale di pulizia, sistemazione dell’area e stesura della base bianca, il colore inizia a fare da protagonista e dall’alto si vede già il risultato: elementi geometrici incrociati che prendono forma passando dalla carta al cemento, grazie alle mani dei bambini, dei ragazzi, degli adulti che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro energie per migliorare il loro quartiere.

“Vedere il progetto dall’alto è commovente, soprattutto pensando alla fatica, l’impegno e l’entusiasmo di tutte le persone, grandi e piccole, che in questi weekend si sono unite ai lavori.” Scrive Claudia Larocca, architetto. “Siamo davvero felici del risultato ottenuto finora”.

La partecipazione è grande grazie alla collaborazione tra il gruppo di progetto (S.Cappuccio, F.Dovigo, R. Ferrarini, C.Larocca Conoscente) e le associazioni di quartiere come gruppo Scout Agesci Genova 100, Comitato genitori Morante&Bercilli, Patto di collaborazione Valtorbellavola, e un team affiatato di studenti della Facoltà di Architettura di Genova Unige. Importante anche il sostegno da parte del Municipio V Valpolcevera, IC Tosca Bercilli, e lo sponsor tecnico Colorificio Tassani.

“All’Anfiteatro c’è posto per tutti, per partecipare all’iniziativa, per sbirciare, per visitare un luogo che prende vita grazie ai suoi abitanti. Prossimi appuntamenti domenica 3 ottobre e sabato 9 ottobre”