Teatro, Genova dedica una piazza a Tonino Conte: sarà la terrazza sopra i Luzzati

Genova, La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai servizi civici Massimo Nicolò, ha approvato la delibera di intitolazione del Belvedere sopra ai giardini Emanuele Luzzati all’artista Tonino Conte, co-fondatore e storico direttore artistico del Teatro della Tosse.

Nato a Napoli il 13 giugno 1935 e morto a Genova il 21 marzo 2020, genovese di adozione, Tonino Conte è stato un regista e autore teatrale, scrittore e poeta, inventore e animatore di iniziative teatrali e culturali. Co-fondatore nel 1975 del Teatro della Tosse insieme, tra gli altri, a Emanuele Luzzati, ne è stato direttore artistico fino al 2007, promuovendone la trasformazione in Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, di cui è stato presidente onorario fino alla morte. Nella sua carriera di regista ha lavorato anche per il Teatro Stabile di Genova.

Il Belvedere Tonino Conte prenderà il posto della vecchia piazzetta dei tre Re Magi. «L’intitolazione a Tonino Conte del Belvedere posto al di sopra dei giardini Luzzati – dichiara l’assessore ai servizi civici Massimo Nicolò – rappresenta un doveroso omaggio alla memoria di uno dei figli più illustri della Genova del ‘900. Trasferitosi nella nostra città all’età di tre anni, nel secondo dopoguerra Conte è stato una delle figure più rilevanti della scena culturale genovese e italiana, grazie alla sua straordinaria intuizione di far conoscere il teatro al grande pubblico, portando le luci del palcoscenico in giro per la città. Indimenticabile il suo sodalizio con il maestro Luzzati, che abbiamo voluto ricordare intitolando a Conte l’area soprastante i giardini dedicati al suo grande amico scenografo».