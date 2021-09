Tamponamento tra tre auto su ponte San Giorgio, code sul nodo autostradale genovese

Genova. Un tamponamento tra tre autovetture sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, all’altezza del ponte San Giorgio, all’ora di punta intorno alle 18, ha creato code fino a un chilometro sul nodo genovese tra Aeroporto e il bivio A10/A7. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, ma non in modo grave. Sono state soccorse da due pubbliche assistenze e portate in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

E’ per cantieri che ci sono invece code sulla autostrada A12, in entrambe le direzioni, tra Chiavari e Rapallo. Fino a due chilometri sia verso est sia verso ovest.

Dalla mattinata però i problemi maggiori si registrano sulla A10, nel savonese. Al momento abbiamo una coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola e di ben 8 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona. Le code sono dovute a lavori in corso.