Svaligiatore seriale di distributori automatici preso dalla polizia: riconosciuto per strada da un gestore rapinato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 31enne marocchino per furto aggravato e tentato furto aggravato. Questa notte gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono stati fermati dal proprietario del Free Shop di Piazza Martinez poiché poco prima aveva riconosciuto l’autore di un furto a suo danno.

Il ladro, nel frattempo, era salito su un bus ma è stato subito intercettato da una volante e portato in Questura. Dalla immagini di videosorveglianza registrate questa notte all’interno del distributore automatico, gli operatori hanno visto chiaramente il 31enne rompere l’alloggiamento del vano del resto per arrivare alla gettoniera, tentativo fallito a causa del sopraggiungere di alcuni clienti.

Le immagini di sabato sera scorso, invece, hanno mostrato come, con lo stesso modus operandi, il ladro sia riuscito ad impossessarsi della cassa con 130 euro in spiccioli recando danni all’erogatore di bevande quantificabili in 200 euro circa. Sono in corso accertamenti per l’attribuzione di un furto avvenuto il 3 settembre scorso in un altro H24 per opera di un uomo del tutto somigliante al 31enne.