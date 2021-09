Stazione di Principe, beccato con un martelletto frangivetro e un coltello a farfalla: denunciato

Genova. Tre ragazzi, a bordo di un treno proveniente da Milano, sono stati fermati dalla polizia ferroviaria a Genova Principe perché oltre ad essere sprovvisti di biglietto e mascherina disturbavano gli altri viaggiatori riprendendoli con il telefonino.

E non finisce qui perché non solo due dei tre ragazzi, ancora minorenni, accompagnati negli uffici di polizia erano senza documenti d’identità, ma durante il controllo uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello di metallo del tipo “a farfalla” e di un martelletto frangivetro, di quelli in dotazione ai mezzi di trasporto.

Per il ragazzino è scattata quindi la segnalazione alla Procura dei minori per possesso di oggetti “atti ad offendere”.

Infine, prima di essere riaffidati ai genitori, i due minori sono stati anche sanzionati, insieme al terzo giovane, per la violazione delle norme anti-covid.