Sotto il Carlini restaurato arriverà la nuova rimessa Amt. Piciocchi: “Niente insediamenti commerciali”

Genova. Lo Stadio Carlini sarà completamente restaurato, e sotto la struttura troverà spazio la nuova rimessa Amt pensata per i mezzi elettrici dei nuovi assi di forza del servizio di trasporto pubblico. Lo prevede la delibera approvata dall’ultima giunta comunale che, su proposta degli assessori alla Mobilità Matteo Campora e ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha inserito il restyling dell’impianto sportivo come sinergico alla realizzazione del nuovo deposito di mezzi elettrici di trasporto pubblico locale nell’ambito del progetto Assi di forza.

L’amministrazione civica scioglie dunque la riserva sulla location della nuova struttura di Amt, che accoglierà i nuovi bus a trazione elettrica pensati per il percorso centro – levante. La decisione dalla location del Carlini ha inoltre due diretti correlati: il primo è che esclude quindi l’area verde di via delle Campanule, inizialmente la prima scelta del Comune per l’opera, scelta a cui erano seguite dure proteste dei residenti della zona (che ora devono fare i conti però con il progetto del parcheggio di interscambio). La seconda è che in questi termini sarebbe cancellato il progetto di una nuova apertura della grande catena del fai da te Leroy Merlin, opzione anche questa contesta dai commercianti della zona e che fino a pochi mesi fa sembrava l’unica opzione per poter affrontare la spesa del restyling del Carlini.

«È un’operazione importantissima – commenta l’assessore Piciocchi – perché consente di ottimizzare le risorse a disposizione del progetto Assi di forza, efficientare gli interventi e ridare nuova vita a un impianto sportivo non solo al servizio del quartiere ma a una galassia di attività sportive del più ampio ambito cittadino. Inizieremo un processo di dialogo e di condivisione con tutti i soggetti per andare a delineare insieme il progetto di rifacimento del Carlini perché possa finalmente ritornare a essere una cittadella dello sport del Levante”. Il progetto comprenderà la ricostruzione completa dello stadio per renderlo un impianto moderno e funzionale, un’autentica cittadella dello sport, da cui sono escluse ipotesi di nuovi insediamenti commerciali».

«Rispetto alle ipotesi precedenti valutate per l’insediamento di una nuova rimessa per i mezzi elettrici – spiega l’assessore Campora – lo Stadio Carlini presenta una serie di vantaggi per l’organizzazione logistica del trasporto sul levante, baricentrica ai quartieri di San Fruttuoso, Albaro e Sturla, con una riduzione dei tempi di immissione dei mezzi in e dal servizio, con caratteristiche ancora più efficaci dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Inoltre, l’intervento puntuale legato al progetto degli Assi di Forza consentirà la ristrutturazione, l’adeguamento e la riqualificazione dell’impianto sportivo esistente, molto atteso dal mondo sportivo e dai cittadini».

«È un primo passo importante – commenta il consigliere delegato ai Grandi eventi sportivi Stefano Anzalone – per la realizzazione del nuovo Carlini, che sarà un impianto efficiente, al passo coi tempi e delle esigenze di tutte le discipline sportive che attualmente svolgono l’attività e al suo interno e di nuove. Il nuovo stadio sarà uno dei fiori all’occhiello dell’impiantistica cittadina in vista di Genova 2024 capitale dello Sport».