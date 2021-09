Sorpreso a rubare al discount aggredisce una vigilante, 46enne arrestato

Genova. Ieri pomeriggio, la polizia di Stato ha arrestato per tentata rapina impropria un 46enne italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. I fatti sono avvenuti nei pressi di un discount in via Adamo Centurione nel quartiere del Lagaccio.

L’uomo si è introdotto all’interno di un supermercato e, dopo aver prelevato numerosi generi alimentari occultandoli all’interno di uno zaino, si è diretto a passo spedito verso l’uscita senza acquisti. L’addetta alla vigilanza che lo aveva visto mentre prelevava la merce, gli si è parata davanti inviandolo a mostrare il contenuto della borsa.

Il 46enne, per guadagnarsi la fuga, l’ha spinta con violenza riuscendo così ad aprirsi un varco e scappare, lasciando però lo zaino tra le sue mani.

Dopo essersi ricordato che all’interno, oltre alla refurtiva, c’erano anche i documenti d’identità e il cellulare, l’uomo è tornato indietro ed ha tentato nuovamente di aggredire la donna che, a quel punto, aveva già richiesto l’intervento della Polizia e allertato i dipendenti del supermercato.

In pochi minuti è giunta sul posto la volante che ha fermato il taccheggiatore traendolo in arresto e recuperato la merce rubata il cui valore commerciale ammontava a 107 euro. Questa mattina la direttissima.