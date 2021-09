Si taglia una gamba col flessibile: 50enne grave al San Martino di Genova

Genova. Una tranquilla domenica passata a fare lavori per la propria abitazione si è trasformata in una drammatica corsa contro il tempo per salvarsi la vita dopo un grave incidente arrivato per una piccola distrazione.

L’episodio è avvenuto a Magansco, località nei pressi di Rezzoaglio, dove un uomo di circa 50anni, mentre stava utilizzando un flessibile, ha perso il controllo dello strumento, tagliandosi profondamente una gamba: immediato l’intervento dei soccorsi che, vista la copiosa quantità di sangue dispersa, hanno attivato immediatamente l’elicottero dei vigili del fuoco per un rapido trasporto in ospedale.

Arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso, i medici hanno costato che l’arteria era stata evitata dal taglio, mentre erano gravi le conseguenze per la parte venosa. Attualmente l’uomo si trova in prognosi riservata.