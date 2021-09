Sgominata banda di rapinatori trasfertisti: 3 arresti

Genova. È iniziato tutto a marzo dopo una rapina, avvenuta nell’area di servizio Magra sull’A/12 a Vezzano Ligure, da parte di tre uomini nei confronti di un rappresentante di gioielli genovese.

Quel giorno, due della banda a bordo di una moto, con casco nero integrale, si erano avvicinati all’auto della vittima e dopo aver infranto il vetro hanno sottratto una borsa contenenti gioielli per un valore di 130mila euro.

Durante le indagini gli agenti della polizia stradale hanno seguito il percorso autostradale dei mezzi utilizzati nelle diverse rapine e hanno scoperto così la “base” dei malviventi: una struttura ricettiva in toscana da dove la banda partiva per porre a segno diverse rapine, con lo stesso modus operandi, in diverse città del nord Italia.