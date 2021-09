Sestri Ponente, a fuoco casa abbandonata: a rischio tutto il bosco della zona

Genova. Un brutto incendio si è sviluppato questa mattina poco dopo le 7 in via monte Timone, sulle alture si Sestri Ponente, in una valletta compresa tra il monte Gazzo e la discarica di Scarpino: le fiamme hanno distrutto un casolare abbandonato, e minacciando di propagarsi nei boschi limitrofi.

Il rischio sarebbe altissimo: la zona questa mattina è battuta da un vento testo e persistente, mentre i focolaio sono raggiungibili solamente a piedi, cosa che sta rallentando le operazioni di mitigazione.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che stanno facendo una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che il rogo si inneschi anche nella parte boschiva, diventando più difficilmente controllabile