Sestri Levante, torna l’Andersen Run: appuntamento domenica 3 ottobre

Sestri Levante. Appuntamento domenica 3 ottobre, per la VII edizione dell’evento dedicato alla corsa competitiva e non competitiva.

Organizzata da Atletica Levante ASD in collaborazione con la società in-house Mediaterraneo

Servizi e promossa dal Comune di Sestri Levante, l’Andersen Run è l’evento sestrese che ogni anno fa correre 2mila amanti della corsa e dello sport all’aria aperta, appuntamento fisso nelle gare del calendario Fidal, con percorso certificato, divenuta un vero e proprio punto di riferimento sulla distanza della mezza maratona.

La manifestazione sportiva, quest’anno non vedrà partire la tradizionale Family Run, la gara non

competitiva riservata alle famiglie, restano confermate invece: La Mezza tra le Baie (competitiva) con partenza alle ore 9.00, la 7 Miglia da Favola (competitiva) con partenza alle ore 9.15 e la 7 Miglia da Favola (non competitiva) con partenza alle ore 10.00.

Lo sponsor tecnico di questa prossima edizione sarà Diadora, marchio di livello internazionale che contribuirà a rendere l’Andersen Run ancora più celebre non solo a livello locale ma anche nazionale.

Dichiara Stefano Camarda, vice presidente di Atletica Levante: “Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che permettono la riuscita di questa manifestazione, in particolare ARINOX che da anni è anche sponsor della Società. Ringraziamo inoltre il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo

Servizi per la loro collaborazione e tutti i volontari che ci sostengono e aiutano dando il loro

contributo e portando ad un grande risultato ogni anno”.

Le gare partiranno dal Parco Nelson Mandela in via Baden Powell.

Le iscrizioni e regolamento si possono consultare sul sito www.andersenrun.it, mentre per maggiori informazioni si può contattare +39 320 2670442 o +39 320 9422271, email: info@andersenrun.it