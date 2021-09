Sestri Levante, ruba 25mila euro di oggetti nella camera di una cliente dell’hotel Helvetia

Sestri Levante. I carabinieri di Sestri Levante, in collaborazione con i militari del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere, hanno arrestato per furto aggravato un 22enne, nato in Cile, milanese di adozione, pregiudicato.

Lo scorso 30 luglio una turista svizzera, che alloggiava presso l’Hotel Helvetia di Sestri Levante, ha denunciato ai carabinieri che dopo essersi assentata dalla camera per alcune ore, al suo ritorno si è accorta che ignoti si erano introdotti nella stanza e le avevano asportato un orologio, denaro, oggetti elettronici ed una cassaforte posta all’interno di un armadio, per un danno di 25.300.00 euro.

I militari dopo una breve indagine hanno scoperto che il ladro si era nel frattempo recato a Roma, dove per altri motivi era già stato arrestato.