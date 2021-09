Sestri Levante, bando per nuove attività didattiche da svolgere al museo archeologico

Sestri Levante. Mediaterraneo Servizi indice un avviso pubblico per la ricerca di nuove attività didattiche da poter svolgere presso il MuSel-Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante.

Mediaterraneo Servizi, nell’ambito della gestione del MuSel-Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante, affidata dal Comune di Sestri Levante alla società come determinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.137/2019, intende dar corso alla ricerca di nuove proposte per il biennio 2022/2023 che siano finalizzate alla realizzazione di attività didattiche (laboratori, visite guidate, uscite sul territorio sui percorsi esterni museali, incontri) e rivolte a tutte le fasce di età integrando così l’offerta didattica già in essere ed ampiamente sperimentata.

L’avviso pubblico è disponibile nella sezione Bandi & Concorsi del sito www.mediaterraneo.it, le proposte andranno presentate con la relativa documentazione richiesta e seguendo le modalità indicate.

Il termine di presentazione delle domande è previsto alle ore 12.00 del 1 ottobre 2021.

Qui è possibile consultare il bando.