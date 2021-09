Serteco Volley School, nominato il nuovo consiglio di amministrazione

Genova. La Serteco Volley School comunica che il presidente Giorgio Parodi, in accordo con la sua famiglia, ha rassegnato le dimissioni da amministratore unico.

Immediatamente è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione che gestirà la società Serteco Volley così composto: Andrea Barabino, Mario Barigione, Andrea Casassa, Enrico Massaro.

Questo atto consente alla società pallavolistica genovese di tornare alla normale attività amministrativa e proseguire l’attività sportiva come programmato.

La Serteco Volley precisa di esser totalmente estranea alle vicende dell’ex presidente e di non esser coinvolta in nessun tipo di indagine o verifica, di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali e sportivi ed essere in regola con l’iscrizione e l’assicurazione di tutte le atlete, l’attività sportiva è iniziata e si sta svolgendo regolarmente senza alcuna interruzione e sia il direttore tecnico, Mario Barigione, che gli allenatori hanno proseguito la loro attività come da programma.

Nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione procederà con gli adempimenti burocratici necessari a consentire la piena operatività amministrativa della società.

“Ringraziamo le atlete e le loro famiglie della pazienza nonché le istituzioni e le società sportive che in questo momento ci hanno garantito la loro vicinanza. Le coccinelle continuano a volare” sono parole del nuovo Cda.