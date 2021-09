Serie D: esulta il Ligorna, trasferte senza punti per Sestri Levante e Lavagnese

È iniziato oggi il campionato di Serie D. Domenica a luci e ombre per le genovesi scese in campo. Può festeggiare il Ligorna, che festeggia il ritorno nella categoria con una vittoria. Sconfitte in trasferta per il Sestri Levante e Lavagnese.

Contro il Fossano, il Ligorna si è imposto per 2 a 0. Le reti sono arrivate nella ripresa grazie a Gomes e Cirrincione. Queste le scelte iniziali di mister Luca Monteforte: Prisco, Calcagno, Placido, Bacigalupo, Gomes, Cirrincione, Brunozzi, Brusaca, Raja, Salvini, Garbarino A. A disposizione: Bongiorni, Scannapieco, Mancuso, Tedesco, Alberto, Ogliari, Garbarino L, Donaggio, Gerbino.

Una rete nel secondo tempo basta al Pont Donnaz per venire a capo del Sestri Levante. Cammaroto ha deciso di scendere in campo così: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Sakaj, Soplantai, Ferretti, Lazzaretti, Mesina, Furno, Gonella. A disposizione: Torzaj, Grosso, Parlanti, Fenati, Bianchi, Bancalari, Cuneo, Bonaventura, Gaddini.

La Lavagnese si è portata avanti con Avellino, ma ha poi subito il ritorno del Varese che ha chiuso il primo tempo sul 2 a 1. Punteggio poi mantenuto fino al novantesimo. Mister Fasano ha puntato sul seguente assetto: Ravetto, Sommovigo, Bertoletti, Avellino, Amendola, Bacigalupo, Righetti, Romanengo, Croci, Dotto, Oliveri. A disposizione: Calzetta, Guglielmi, Profumo, Vatteroni, Bei, D’Arcangelo, Lauro, Rovido, Lombardi.