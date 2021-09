Serie A, alla Unipol Domus il Genoa festeggia in rimonta: 2-3, Cagliari al tappeto

Risultato: Cagliari-Genoa 2-3 [p.t. 16’ Joao Pedro (C), s.t. 11’ Ceppitelli (C), 14’ Destro (G), 24’ Fares (G), 33’ Cambiaso (G)]

Cagliari. Alla Unipol Domus il Genoa affronta il Cagliari in una sfida dal sapore di salvezza.

I padroni di casa scendono in campo con il 3-5-2 interpretato da Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; João Pedro e Keita.

A disposizione ci sono Altare, Aresti, Bellanova, Caceres, Cavuoti, Farias, Lykogiannis, Nandez, Oliva, Pavoletti, Pereiro e Radunovic.

Gli ospiti rispondono con il medesimo modulo che vede impiegati Sirigu; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, A. Touré, Rovella, Cambiaso; Pandev e Destro.

In panchina si accomodano Behrami, Ekuban, Fares, Ghiglione, Hernani, Kallon, Marchetti, Melegoni, Portanova, Semper, Vanheusden e Vazquez

All’11’, dopo una prima fase di assoluto equilibrio, Biraschi riceve il primo cartellino giallo del match.

Successivamente, allo stesso minuto, Joao Pedro illude i propri tifosi siglando la rete del vantaggio, ma il direttore di gara annulla tutto per una posizione di offside

Al 15’ proseguono i fuochi di artificio alla Unipol Domus. Sabelli atterra Keita in area di rigore tentando di sventare un’azione pericolosa, l’arbitro però non ha dubbi: rigore per il Cagliari!

Al 16’ passano così in vantaggio i sardi grazie alla trasformazione di Joao Pedro, abile a spiazzare Sirigu calciando centrale

Al 36’, dopo un’ulteriore fase di stallo, Ceppitelli spende un fallo per spezzare la progressione di Destro: cartellino giallo per lui

L’arbitro comanda due minuti di recupero.

Termina così 1-0 senza ulteriori emozioni un match tignoso e piuttosto bloccato, deciso al momento da un episodio. Sicuramente servirà altro nella seconda frazione al Genoa, apparso poco concreto e in alcune circostanze privo di idee. Obiettivo resistenza invece per il Cagliari, formazione gagliarda la quale continuerà a sfruttare i calci piazzati e la velocità dei propri giocatori di maggiore qualità.

Per i secondi 45’ Ballardini tenta di cambiare le carte in tavola con un triplo cambio: entrano Fares, Vanheusden e Kallon ed escono Sturaro, Biraschi e Sabelli, giocatori apparsi davvero sottotono. Anche i padroni di casa nonostante la solidità dimostrata optano per cambiare qualsiasi con Caceres in campo al posto di Walukiewicz.

Cagliari ancora con il 3-5-2, rossoblù invece con il 4-2-3-1.

Alle 16:00 circa prende il via il secondo tempo, questo con entrambe le squadre immediatamente volte alla propensione offensiva.

Al 9’ Semplici opta per un’altra sostituzione: entra Nandez, esce Grassi

All’11’ è doppio vantaggio per i padroni di casa. Ceppitelli di testa salta più in alto di tutti e finalizza al meglio lo splendido suggerimento di Marin: 2-0 Cagliari!

Al 14’ Kallon viene ammonito per un fallo compito ai danni di Dalbert

Al medesimo minuto tornano in partita gli ospiti. Cambiaso mette in mostra tutte le proprie qualità con un cross pennellato per Destro il quale, dopo un’estate chiacchierata, torna a prendersi il Grifone: 2-1 alla Unipol Domus!

Al 15’ Keita prova, Sirigu blocca

Al 16’ mister Semplici corre ai ripari con due cambi: dentro Bellanova e Farias al posto di Zappa e Keita

Al 18’ Joao Pedro commette un intervento considerato falloso dall’arbitro: ammonito anche il brasiliano

Al 44’ incredibile occasione per il Genoa. Kallon si presenta a tu per tu con Cragno provando a piazzare la propria conclusione la quale, in maniera clamorosa, termina sul fondo

Al medesimo minuto sul ribaltamento di fronte Marin da fuori area spaventa Sirigu, ma il suo tentativo termina altissimo

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

Al 47’ Farias da fuori sfiora il palo lontano: brivido per il Grifone!

Al 48’ Joao Pedro non approfitta di un errore clamoroso di Cambiaso, sparando altissima dall’area piccola la conclusione del possibile 3-3