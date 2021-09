Senza green pass né mascherina si rifiutano di scendere dal Flixbus. Denunciati due ragazzi

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato due cittadini marocchini di 19 e 33 anni per interruzione di pubblico servizio, sanzionandoli altresì per il mancato rispetto delle norme anti-covid.

Ieri pomeriggio le volanti del Commissariato Centro sono intervenute in via Fanti d’Italia poiché i due stranieri, saliti sul Flixbus diretto a Roma privi di green pass e di mascherina, alla richiesta degli autisti si sono rifiutati di scendere dal mezzo mettendosi tranquillamente seduti nell’ ultima fila.

All’arrivo degli agenti entrambi avrebbero rifiutato di indossare la mascherina. Il 19enne è uscito subito dal bus, mentre l’amico “ha cominciato ad urlare e spintonare gli operatori, a dimenarsi e ad appigliarsi ai sedili, spaventando i passeggeri”, come riporta la nota della Questura. Per questo motivo è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. All’uomo è stato inoltre notificato il Divieto di ritorno nel Comune di Genova per tre anni a partire da ieri.

Il Flixbus è ripartito dopo circa mezz’ora di ritardo.